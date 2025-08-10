Селена Гомес снялась в мерцающем платье после похудения

Певица и актриса Селена Гомес появилась на публике в мерцающем платье после похудения. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

Селена Гомес организовала презентацию своей парфюмерной линии Rare Beauty в Санта-Монике. Для мероприятия певица выбрала блестящее молочное платье-миди и босоножки на каблуках в тон. Поп-исполнительница добавила к образу серьги и кольца. Актрисе уложили волосы в гладкий высокий хвост и сделали макияж с коричневыми тенями, черными стрелками и блеском для губ.

© Газета.Ru

12 декабря Селена Гомес объявила о помолвке с музыкальным продюсером и бывшим другом певца Джастина Бибера, Бенни Бланко. Поп-исполнительница выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с кольцом, которое ей подарил бойфренд. Ювелирное изделие украшает массивный бриллиант в огранке «маркиз».

Недавно издание Daily Mail писало, что Селена Гомес и ее жених Бенни Бланко разозлились из-за слива подробностей их подготовки к свадьбе.