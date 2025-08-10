Бывшая жена рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогерша Дилара Зинатуллина, продемонстрировала фигуру в «голом» корсете. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя Дилара Зинатуллина предстала перед камерой в прозрачном светлом корсете, под которых не стала надевать бюстгальтер. Блогерша добавила к образу белые пушистые шорты, украшенные пайетками. Экс-супруга Моргенштерна позировала с мокрыми распущенными волосами и макияжем с румянами и помадой. Знаменитость была запечатлена на берегу моря.

Дилара Зинатуллина стала популярной после романа с рэпером Алишером Моргенштерном. В августе 2021 года блогерша и артист поженились. В апреле 2022 года Зинатуллина рассказала о разводе с музыкантом. По словам девушки, их отношения дали трещину после свадьбы.

В мае Дилара призналась, что сделала пластику груди.

По словам Зинатуллиной, ее стала не устраивать собственная грудь после похудения. Из-за этого она решилась на операцию. Блогерша отметила, что сильно волновалась перед операцией, однако процедура прошла успешно.