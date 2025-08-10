Жена Джеффа Безоса появилась на публике в часах стоимостью $250 тысяч

Жена основателя Amazon и миллиардера Джеффа Безоса, Лорен Санчес, вышла на публику в часах стоимостью $250 тысяч. Фото опубликованы на сайте Page Six.

© Газета.Ru

Папарацци засняли Лорен Санчес и Джеффа Безоса на отдыхе вместе с актером Леонардо Ди Каприо и его возлюбленной Витторией Черетти. Знаменитости были запечатлены на яхте на Ибице. Журналистка появилась на публике в часах Richard Mille модели RM 07-01 Intergalactic Bright Night, которые изготовлены из карбона и инкрустированы бриллиантами. Стоимость изделия составляет $250 тысяч.

До этого папарацци подловили супругов во время прогулки по Сен-Тропе. Лорен Санчес была запечатлена в черном абсолютно прозрачном макси-платье с открытой спиной, под которое не стала надевать бюстгальтер. Журналистка дополнила образ мюлями на каблуках и сумкой.

Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес состоялась в Венеции, праздничные мероприятия прошли с 26 по 28 июня. Таблоид Page Six при этом утверждал, что миллиардер и журналистка заранее поженились в США перед тем, как поехать в Италию.

На мероприятие были приглашены около 200 звезд и представителей бизнес-элиты, в том числе дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, Опра Уинфри, Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо и несколько человек из семьи Кардашьян.