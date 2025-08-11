Возлюбленная Стетхэма снялась в крошечном купальнике

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, снялась в купальнике. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

38-летняя Рози Хантингтон-Уайтли предстала перед камерой в белом крошечном бикини Alo Yoga, которое дополнила полупрозрачными брюками в тон, золотой массивной цепью, серьгами и черными солнцезащитными очками. Супермодель позировала с собранными в косу волосами и без макияжа на пляже.

В июле Рози Хантингтон-Уайтли показала фигуру в зеленом обтягивающем макси-платье без бюстгальтера. Модель добавила к образу массивное колье, белую сумку на плечо, кольца и браслет. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. Снимок был сделан во время отдыха знаменитости с семьей в Позитано.

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году модель впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го звезда подиумов сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Рози и Джейсона родилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.