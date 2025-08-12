Невеста Лепса опубликовала фото в белье

Невеста певца Григория Лепса, Аврора Киба, продемонстрировала фигуру в белье. Девушка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

19-летняя Аврора Киба предстала перед камерой в белом комплекте белья, который дополнила массивным серебристым браслетом и кольцом. Возлюбленная народного артиста России позировала с распущенными волосами и без косметики на кровати. Снимки были сделаны во время отдыха девушки в Париже.

© Газета.Ru

В июне Аврора Киба спровоцировала слухи о тайной свадьбе с певцом, опубликовав видео в Instagram. В ролике Григорий Лепс и его возлюбленная танцевали вместе на сцене. Артист пел и обнимал девушку, пока она подпевала ему. Киба сопроводила видео философской цитатой о браке, из-за чего интернет-пользователи предположили, что пара сыграла тайную свадьбу.

«Самая счастливая жена не та, которая получила самого лучшего мужа, а та, которая сделала самое лучшее из того, что ей удалось получить», — написала Аврора Киба.

Недавно она показала редкое фото с певцом. Аврора Киба прижималась к 63-летнему артисту, который улыбался перед камерой. Девушка была одета в белый наряд с цветочным принтом, а исполнитель — в расстегнутую зеленую рубашку и розовые очки.