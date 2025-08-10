Вера Брежнева вышла в свет в бра со стразами

Певица Вера Брежнева показала фигуру в бра со стразами. Поп-исполнительница разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

43-летняя Вера Брежнева появилась на публике в молочном бра, украшенном стразами, голубых широких джинсах и светлых кроссовках. Певица добавила к образу сияющий головной убор. Поп-исполнительница была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

© Газета.Ru

В начале июля Вера Брежнева опубликовала в личном блоге фотографии и видео, где позировала в молочном макси-платье с глубоким декольте и разрезом. При этом поп-исполнительница не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость добавила к образу черные босоножки на каблуках и серьги. Ей уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле.

Позже Вера Брежнева стала гостьей показа люксового бренда Zuhair Murad в рамках кутюрной Недели моды в Париже. Певица вышла в свет в черном «голом» топе, жакете и прямых широких брюках. Образ дополнили красные туфли с острым мысом. Волосы ей уложили в гладкий пучок и сделали вечерний макияж.