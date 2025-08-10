В каких случаях ботокс может только навредить

Стареть «красиво» сегодня решаются все больше женщин. Инъекции ботокса и других препаратов для омолаживания многие делают чаще, чем чистку зубов у стоматолога. Несмотря на не слишком бюджетные цены данных процедур, у профессиональных косметологов свободных «окошек» нет на несколько месяцев вперед. Однако не всегда ожидание и реальность совпадают. Дело тут не в мастерстве врача, а в индивидуальных особенностях организма каждой конкретной клиентки.

Портящие вид и старящие носогубные борозды, морщины на лбу убрать уколами, конечно, можно, но впоследствии могут проявиться нежелательные «побочки». Поэтому лучше заранее знать, в каких случаях инъекций лучше избегать. Косметолог Яна Анточи в беседе с WomanHit пояснила, что в большинстве своем «уколы красоты» противопоказаний не имеют. Но в некоторых ситуациях женщине лучше прибегнуть к иным, возможно, более радикальным способам омоложения.

Аллергия

Косметолог обычно заранее опрашивает клиентку насчет вероятных аллергических реакций. Хотя иногда они могут проявиться и у тех, кто ранее подобных осложнений не замечал. Зависит от препарата и конкретного человека. Аллергия — это не только покраснение, но и порой значительный отек, который может не спадать от нескольких часов до нескольких суток. Соответственно, и результат инъекций вы заметите не сразу, а только после того, как все припухлости и краснота спадут. Если у вас точно есть аллергия на какие-либо лекарства, пищевые продукты, лучше основательно проконсультироваться с мастером.

Деформационно-отечный тип старения

Косметолог перед непосредственно процедурами всегда проводит предварительный осмотр, на котором оценивает «исходник», то есть ваше лицо, тип кожи и ее состояние.

«Если у нас деформационно-отечный тип старения, то носогубки нет смысла делать. Нужно работать с латеральной зоной, скуловой, для того, чтобы создать лифтинг-эффект именно латеральный, а не просто заполнить носогубки», — поясняет Яна.

Кому можно и даже нужно

В остальных случаях инъекции можно смело делать. Тем более что показаний к ним куда больше, чем «медотводов».

«Ботулотоксин показан всем, если есть птоз, гипертонус, морщины и так далее. Он рекомендован и для профилактики морщин, мимических, старческих», — объясняет медик.

Пожалуй, единственный минус таких процедур — в необходимости их регулярного повторения. А это еще одна строка трат в вашем бюджете. Но красота требует и финансовых «жертв», тем более что вложения в себя всегда окупаются с лихвой.