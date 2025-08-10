Главные тренды летней бижутерии и как ее носить

Лето — идеальное время для того, чтобы выгуливать запасы бижутерии: яркой, смелой, ни к чему особо не обязывающей. Украшения перестают быть «на выход» и становятся частью повседневного образа, когда легкие интересные ткани, загар и минимум одежды создают отличный фон для колье, браслетов, серег и цепочек. Но важно выбрать то, что действительно в моде — и носить это со вкусом. Стилист Маша Ведерникова дала советы которые помогут ориентироваться в летнем изобилии украшений.

В моде крупные серьги

Нынче сезон выразительных серег. В центре внимания — крупные формы: кольца с текстурой, длинные подвески, скульптурные силуэты, серьги с жемчугом нестандартной формы или полупрозрачные акценты.

«Но главное — чтобы они не были тяжелыми визуально. Прозрачный пластик, акрил, плетеный металл такие серьги дают эффект и при этом не утяжеляют образ. Сочетаются как с сарафанами, так и с деловыми рубашками», — утверждает эксперт.

Браслеты — не один, а много, и лучше разнородных

Летом рукава короче — а значит, запястья становятся особо актуальны. В тренде микс из браслетов: текстильных, металлических, пластиковых, с бусинами, монетами или керамикой. Главное правило — сочетание контрастных фактур и свободное наложение. Не бойтесь надеть на одну руку браслет-цепь, шнурок с подвеской и пластиковую манжету. Это смотрится богемно и живо, особенно в паре с шортами или летним комбинезоном.

На шее — либо один яркий акцент, либо многослойность

Выбор зависит от настроения. Один массивный чокер или кулон на плотной цепочке может стать главным акцентом образа.

«Альтернатива — набор из нескольких тонких цепочек разной длины с разными подвесками, лучше — разной формы и металла. В моде микс: золото и серебро, старинные кулоны и простые геометрические фигуры, шнуры и бисер. Особенно эффектно это смотрится на фоне загара и открытого воротника», — рассказывает стилист.

Цветная бижутерия — стильный штрих

Яркие акценты из цветного стекла, пластика, эмали, керамики — снова на пике. Насыщенный синий, зеленый, коралловый, оранжевый — все это можно вплетать в образ точечно. Главное — не превращать себя в витрину магазина. Цветная бижутерия хорошо работает на контрасте с нейтральной одеждой: белым, бежем, черным или денимом. Тогда она выглядит как художественный жест, а не перебор.

Главное правило — индивидуальность

Летняя бижутерия — всегда про настроение. Сегодня — крупное кольцо, завтра — многослойные цепи, послезавтра — только один крошечный браслет и минималистский лук. Не бойтесь пробовать, сочетать винтаж с масс-маркетом, носить жемчуг с футболкой и пластик с костюмом люксового бренда. Украшения не обязаны быть дорогими, чтобы выглядеть стильно. Главное — как вы их носите и с каким настроением.