Почему летом обостряется акне и что с этим делать? Объяснила врач
Дерматовенеролог Кандинская: акне обостряется летом из-за солнца и жары. У летней атмосферы, как у медали, — две стороны. Одна из них негативная. В самое любимое для многих время года нередко ухудшается состояние кожи, в том числе появляется акне. Почему так происходит и как ухаживать за кожей в этом случае, рассказала врач-дерматовенеролог.
Почему коже летом приходится нелегко
На состояние кожи в самый тёплый сезон влияют:
- долгое нахождение на солнце;
- повышенное потоотделение и усиление образования кожного сала;
- жаркая и влажная погода;
- физическая активность, в частности трение и раздражение кожи во время спорта.
И всё выше перечисленное как раз может привести к обострению акне, отметила врач-дерматовенеролог DocMed Екатерина Кандинская.
Что делать, если летом ухудшилось состояние кожи
При появлении акне летом специалист порекомендовала использовать:
- средства с лёгкой, почти гелевой текстурой;
- с пометкой «некомедогенно»;
- солнцезащитный крем с лёгкой текстурой для склонной к акне кожи.
А ещё:
- регулярно очищать и увлажнять кожу;
- носить одежду из натуральных и лёгких тканей (хлопок, лён, муслин).
«Иногда этих мер недостаточно, и может потребоваться лечение. В таком случае лучше обратиться к дерматологу», — предупредила специалист.
Кстати, вы знали, что акне можно лечить бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС)? На какие ещё виды медпомощи могут рассчитывать пациенты, рассказала экономист. Читайте здесь.