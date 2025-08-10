Почему летом обостряется акне и что с этим делать

Дерматовенеролог Кандинская: акне обостряется летом из-за солнца и жары. У летней атмосферы, как у медали, — две стороны. Одна из них негативная. В самое любимое для многих время года нередко ухудшается состояние кожи, в том числе появляется акне. Почему так происходит и как ухаживать за кожей в этом случае, рассказала врач-дерматовенеролог.

Почему коже летом приходится нелегко

На состояние кожи в самый тёплый сезон влияют:

долгое нахождение на солнце;

повышенное потоотделение и усиление образования кожного сала;

жаркая и влажная погода;

физическая активность, в частности трение и раздражение кожи во время спорта.

И всё выше перечисленное как раз может привести к обострению акне, отметила врач-дерматовенеролог DocMed Екатерина Кандинская.

Что делать, если летом ухудшилось состояние кожи

При появлении акне летом специалист порекомендовала использовать:

средства с лёгкой, почти гелевой текстурой;

с пометкой «некомедогенно»;

солнцезащитный крем с лёгкой текстурой для склонной к акне кожи.

А ещё:

регулярно очищать и увлажнять кожу;

носить одежду из натуральных и лёгких тканей (хлопок, лён, муслин).

«Иногда этих мер недостаточно, и может потребоваться лечение. В таком случае лучше обратиться к дерматологу», — предупредила специалист.

