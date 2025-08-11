Известная актриса снялась в откровенном наряде

Известная британская актриса и фотомодель Хелен Флэнаган снялась в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя звезда «Холби Сити» предстала перед камерой в зеленом корсете, на котором отсутствовали бретели. При этом он был оформлен частично оголяющим грудь V-образным вырезом и сияющими стразами. На размещенных кадрах видно, что знаменитость дополнила образ макияжем в розовых тонах и уложила волосы в локоны.

Поклонники, в свою очередь, обсудили внешний вид Флэнаган в комментариях.