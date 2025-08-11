Косметолог рассказала, как выбрать скраб для здоровой кожи

Многие пользуются скрабами, чтобы очистить и смягчить кожу, но важно помнить — не все средства одинаково полезны. Косметик-эстетист Маргарита Конева в интервью KP.RU рассказала, на что обращать внимание при выборе скраба.

Она объяснила, что скраб — это косметическое средство на гелевой или кремовой основе с абразивными частицами, например, измельчёнными косточками ягод, ореховой кожурой, солью, сахаром или кофейной гущей.

Эксперт советует отдавать предпочтение скрабам с натуральными частицами — они действуют мягче и бережнее.

Перед нанесением таких средств рекомендуется немного подержать их на коже, чтобы острые гранулы смягчились и не травмировали кожу. Также косметолог предупредила: скрабы лучше не использовать при воспалениях, шелушениях и акне.

«Перед применением дайте средству впитаться 30-40 секунд, чтобы острые частицы стали мягче», — отметила Конева.

Она порекомендовала крафтовые скрабы с коротким сроком хранения — в них меньше консервантов и синтетических отдушек.

В качестве альтернативы эксперт советует энзимные пудры — они деликатно очищают кожу и не повреждают её. Использовать такие средства можно 1-2 раза в неделю.