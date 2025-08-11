Певицу Charli XCX сфотографировали в мокрых трусах

Британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, выступила на фестивале Sziget в Будапеште и привлекла внимание журналистов. Фото с концерта опубликованы на сайте Daily Star.

33-летняя исполнительница вышла на сцену в черном бюстгальтере, желтом укороченном топе и мужских трусах-боксерах. Также она дополнила наряд, ткань которого оказалась мокрой, солнцезащитными очками и кожаными сапогами с высоким голенищем. Вдобавок знаменитость распустила волосы.

В апреле сообщалось, что Charli XCX опубликовала откровенное фото. Тогда артистка разместила коллаж из снимков, на которых она приподняла футболку и продемонстрировала прикрытую руками голую грудь.