Длина юбки популярной телеведущей смутила фанатов

Популярная английская телеведущая и модель Оливия Эттвуд опубликовала новое видео и смутила фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

34-летняя ведущая предстала перед камерой в полосатом джемпере, белой ультракороткой юбке и желтых туфлях с черными носами. Кроме того, она подобрала к наряду небольшую кожаную сумку люксового бренда Chanel, украшенную жемчугом и золотистой цепью.

Поклонники заметили, что во время съемки мини-юбка частично оголила ягодицы телезвезды. По их мнению, данный предмет гардероба совершенно неуместен для публичных появлений на улице.