Стилист Рогов раскритиковал новый образ Марины Федункив

Ведущий «Модного приговора» и стилист Александр Рогов в своем YouTube-шоу «Обзор луков звезд» раскритиковал внешний вид актрисы Марины Федункив на красной дорожке премии МУЗ-ТВ «Легенда».

© Газета.Ru \ РИА Новости

На мероприятии артистка появилась в желтом свободном платье, черной накидке и туфлях на каблуках. Марина Федункив завершила наряд укладкой в виде высокого пучка. В область декольте она наклеила QR-код.

Александр Рогов и автор YouTube-канала «Рамузыка» Рамин не оценили образ знаменитости.

«Я обожаю ее! Но это просто пляжное платье-размахайка. И я даже не знаю, как назвать вот этот объект на голове… А зачем QR-код? Мне не нравится. Это просто плохо. Мне некрасиво. Это немодно, не идет Марине. И на фото, кстати, еще более-менее комплементарно выглядит, а на видео отвратительно, плохо. Я считаю, что это образ для провокационной фотосессии, домашнего архива. Ну, знаешь, а-ля со стилистом поэкспериментировали», — заявил Рогов.

Блогер Рамин согласился с мнением стилиста.

