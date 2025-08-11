Стилист Рогов раскритиковал новый образ Марины Федункив

Ведущий «Модного приговора» и стилист Александр Рогов в своем YouTube-шоу «Обзор луков звезд» раскритиковал внешний вид актрисы Марины Федункив на красной дорожке премии МУЗ-ТВ «Легенда».
На мероприятии артистка появилась в желтом свободном платье, черной накидке и туфлях на каблуках. Марина Федункив завершила наряд укладкой в виде высокого пучка. В область декольте она наклеила QR-код.
Александр Рогов и автор YouTube-канала «Рамузыка» Рамин не оценили образ знаменитости.
«Я обожаю ее! Но это просто пляжное платье-размахайка. И я даже не знаю, как назвать вот этот объект на голове… А зачем QR-код? Мне не нравится. Это просто плохо. Мне некрасиво. Это немодно, не идет Марине. И на фото, кстати, еще более-менее комплементарно выглядит, а на видео отвратительно, плохо. Я считаю, что это образ для провокационной фотосессии, домашнего архива. Ну, знаешь, а-ля со стилистом поэкспериментировали», — заявил Рогов.
Блогер Рамин согласился с мнением стилиста.
До этого Александр Рогов призвал носить пальто-халаты. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Пыльники и пальто-халаты из фактурного жаккарда — яркий тренд. Такие легкие акцентные пальто станут незаменимым элементом в переходный период из лета в осень. Как носить? Пользуйтесь моим любимым правилом нейтрализации и стилизуйте эти броские позиции с базой. А если у вас развита насмотренность, то, наоборот, не стесняйтесь миксовать их с другими узорами, цветами и фактурами!», — заявил стилист.