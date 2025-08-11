Вера Брежнева продемонстрировала пресс в прозрачном топе

Украинская певица Вера Брежнева показала фигуру в откровенном образе. Сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

43-летняя бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» позировала в белом бандо и прозрачном металлическом топе, который дополнял головной убор из того же материала. Исполнительница надела джинсы с заниженной линией талии, демонстрируя рельефный пресс.

© Соцсети

Волосы Брежнева распустила, а макияж предпочла в нюдовых оттенках.

В июле Вера Брежнева в откровенном наряде посетила показ бренда Stephane Rolland, который прошел в рамках Недели моды в Париже.