Оксана Самойлова прогулялась в ультракороткой юбке

Блогерша Оксана Самойлова снялась в ультракороткой юбке. Знаменитость разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

37-летняя Оксана Самойлова отправилась на прогулку по Парижу в черно-белом комплекте, который состоял из топа с «рубашкой» и мини-юбки. Блогерша добавила к образу кожаный ремень, солнцезащитные очки, белую сумку, гольфы и лоферы Prada. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем.

© Газета.Ru

Недавно Оксана Самойлова опубликовала видео, где стояла перед зеркалом в джинсовых коротких шортах, темно-бежевом боди и укороченной куртке. Блогерша добавила к образу серьги, кольца, белую сумку и коричневые казаки. Жена рэпера Джигана уложила волосы в локоны и сделала макияж с угольно-черными стрелками и темно-розовой помадой.

До этого блогерша вместе с мужем посетила синюю дорожку VK Fest в Москве. Для закрытого мероприятия Оксана Самойлова выбрала светлое полупрозрачное мини-платье с принтом и открытой спиной, которое дополнила босоножками с каблуком в виде утиных лап и массивными серьгами. Стилист сделал ей укладку с эффектом мокрых волос, а визажист — макияж с черными стрелками, блестящими тенями и розовой помадой.