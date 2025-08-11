Стилист рассказала, как одеваться в стиле богини

Как выглядеть величественно, строго и элегантно в любой ситуации, даже если вы просто едете в офис или в школу к ребенку на собрание? Goddess Aesthetic — это стиль, который соединяет чувственность, силу и утонченность, превращая повседневный образ в подобие античного портрета. Стилист Маша Ведерникова дала пять советов, которые помогут создать образ богини в современных реалиях.

Выбирайте текучие ткани

Шелк, атлас, легкий шифон или вискоза — это основа стиля богини, ведь они создают ощущение плавности и движения даже в статике. Платья и юбки в пол, струящиеся топы или накидки будут мягко обрамлять фигуру.

«Такие ткани красиво играют на свету, создавая легко считываемую ауру благородства. Лучше всего подбирать их в приглушенных, но насыщенных оттенках — кремовом, золотистом, изумрудном или винном», — советует эксперт.

Силуэты с драпировкой

Эстетика богини немыслима без драпировок, которые перекликаются с античными туниками и хитонами. Платья с запахом, асимметричные топы, накидки с мягкими складками — все это добавляет образу глубины и объема. Драпировка выгодно подчеркивает талию и смягчает линии, создавая женственный силуэт. При этом вещи остаются комфортными и не сковывают движения.

Украшения в духе древних мифов

Массивные золотые браслеты, серьги-кольца, ожерелья с камнями или медальоны с символами — именно такие акценты завершат образ.

«Можно выбрать украшения с мотивами лавровых венков, змей, солнца или луны. Они придают наряду магический подтекст, напоминая о силе и загадочности богинь. Главное — не переборщить: пусть один-два аксессуара станут центральными», — напоминает стилист.

Обувь с изящными ремешками

Сандалии-гладиаторы, туфли на невысокой шпильке с тонкими ремешками или мюли в золотистых и бронзовых оттенках идеально впишутся в эстетику. Ремешки визуально удлиняют ноги и добавляют легкости походке. Такой дизайн отсылает к древнегреческим образам, но при этом смотрится современно. Особенно эффектно обувь выглядит в сочетании с платьями и юбками до щиколотки.

Волосы и макияж как продолжение образа

Локоны, уложенные в мягкие волны, или аккуратный пучок с выбивающимися прядями подчеркнут женственность. В макияже лучше сделать акцент на сияющую кожу, теплые тени и золотистые хайлайтеры. Легкая бронзирующая вуаль создаст эффект загара, как будто вы только что вернулись с Олимпа (ну или где вы там проводили свои божественные выходные). Все это усилит общее впечатление целостного, гармоничного и величественного образа.