54-летняя телеведущая позагорала на яхте в откровенном бикини

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден в откровенном виде позагорала на яхте. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

54-летняя телезвезда запечатлели сидящей в раскладном кресле. Она позировала перед камерой в бикини белого цвета, которое было оформлено тонкими завязками и лямками. При этом внешний вид знаменитости дополняли черно-белая бандана, повязанная на голову, солнцезащитные очки и золотые браслеты.

В июле сообщалось, что Аманда Холден оголила ягодицы на камеру. Тогда телеведущая опубликовала снимок, на котором попозировала в купальнике бренда Skims и пляжном платье с тигриным принтом.