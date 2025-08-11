Какие ошибки в макияже добавят вам десять лет

Задача макияжа — придавать женщине уверенности, ухоженности и молодости. При этом существуют ошибки в выборе и нанесении косметики, которые могут дать обратный эффект. Как их не совершить, нам рассказала бьюти-эксперт с более чем 10-летним опытом Анна Тронина.

Неправильные стрелки

Слишком длинные, широкие, неровные стрелки могут опустить уголки глаз, сделать грустный взгляд, добавить возраст. Наш эксперт рассказала, как нарисовать тонкие аккуратные линии.

«В этом поможет твердая кисть для бровей и черные матовые тени: смочите кисть и короткими движениями ставьте „черточки“ как можно ближе к корням ресниц. Не стоит выводить стрелку дальше, чем на 3—5 миллиметров за край глаза», — поделилась бьюти-эксперт.

Наращивание ресниц

Ожидаете, что оно придаст лицу эффект юной куколки? Но если переборщить с объемом, то происходит ровно наоборот.

«Рассмотрите ламинирование как альтернативу наращиванию. Эта процедура визуально придает волоскам густоту, длину, изгиб, насыщенный темный цвет, при этом ресницы смотрятся абсолютно натурально», — советует специалист.

Графичные брови

Квадратное начало, высоко взлетевший хвостик, черный карандаш — все это добавляет возрасту лишний десяток лет. Анна:

«Начало всегда оставляйте полупрозрачным, на основную часть брови наносите тени натуральных оттенков: холодный коричневый, пепельно-русый, темный шоколад, а кончик пусть будет нарисован там, где растут волоски (не выше). Обратите внимание, что тонкие брови и четкие границы уже не в моде».

Тени устаревших цветов

Синие, голубые, сиреневые тени для век могут добавить возраста. Особенно, если нанесены слишком высоко, до самых бровей. Оттенки, с которыми вы точно не прогадаете — это вся палитра коричневого, от бежевого до шоколадного. А вот с розовыми, бордовыми, кирпичными оттенками нужно быть осторожнее — они могут создать эффект заплаканных глаз.

Аккуратнее с помадой

Перламутровую, оранжевую, бледно-розовую помаду лучше исключить. Анна:

«На эти оттенки мода пока не вернулась, поэтому макияж может напоминать образ женщины из 90-х. Выбирайте пудрово-розовый, бордовый, коричнево-красный, алый оттенки — с ними вы будете выглядеть актуально».

Тональный крем не вашего подтона

Неправильно подобранный по цвету или консистенции тональный крем может испортить образ. Эксперт:

«Например, слишком темный тон делает женщину старше, слишком светлый — придает болезненности лицу, а слишком сухой подчеркивает шелушение и забивается в морщинки. Старайтесь выбирать тональный крем вживую, в магазине. Нанесите средство на половину лица и убедитесь, что кожа смотрится равномерной, увлажненной, сияющей. Не стоит проверять тон на шее или руках — на этих участках цвет и фактура кожи совершенно другие».

Слишком много румян

Иногда женщины хотят подчеркнуть скулы, и наносят от висков до середины щек ярко-розовый оттенок, что делает лицо неестественным.

«Если хотите изобразить юный румянец — широко улыбнитесь, и едва заметно нанесите средство на самую выпуклую часть щек, чтобы сымитировать эффект мороза», — советует специалист.

При нанесении макияжа стремитесь к естественности и умеренности и тогда он будет не врагом, а вашим союзником.