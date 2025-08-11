Жена Хайдарова оценила свою внешность после сделанной мужем пластики

Жена звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши оценила свою внешность после сделанной мужем пластики. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

Дизайнер записала видео с супругом, где обсудила тему проведения операций родственникам. При этом она заявила, что осталась довольна тем, как возлюбленный скорректировал ее внешность.

Так, Сильваши сравнила себя с известной американской актрисой Меган Фокс.

«Доктор, я вам очень благодарна, вы сделали крутой результат. Меган Фокс теперь живет рядом с вами», — заявила она.

Ранее в августе Хайдаров также высказался о сделанной жене после третьих родов пластике.