Когда мы начинаем стареть и можно ли сохранить красоту

Обычно старение представляют как плавное и равномерное — с каждым годом мы постепенно меняемся. Но исследования показывают, что всё происходит не так. Учёные выяснили: организм стареет скачками, и в определённые периоды изменения идут особенно быстро.

© Just Talks

В 2024 году специалисты из Стэнфордского университета и Технологического университета Наньян изучили более сотни людей в возрасте от 25 до 75 лет. За участниками наблюдали несколько лет, анализировали кровь, микробиом, уровень белков и РНК, а также брали образцы кожи и слизистых. Выяснилось, что самые заметные биологические сдвиги происходят в середине сороковых и в начале шестидесятых.

Первая «волна» затрагивает сердце, обмен кофеина, алкоголя и жиров. Вторая — работу почек, усвоение углеводов и иммунитет. Оба периода сопровождаются ускоренным старением кожи и мышц.

Дерматолог Ширин Идрисс, известная своим YouTube-проектом Pillow Talk Derm, согласна с выводами коллег, но считает, что пиков больше — как минимум четыре. По её наблюдениям, первый наступает уже в конце двадцатых, следующий — в конце тридцатых, третий — около 44 лет, четвёртый — в шестидесятых.

По словам Идрисс, старение лица начинается задолго до того, как мы это замечаем. С 25 лет выработка коллагена падает примерно на 1% в год, и постепенно появляются мелкие морщины, кожа теряет упругость. Из-за потери объёма меняются пропорции — лицо становится уже и длиннее. Предотвратить это полностью нельзя, но можно замедлить процесс: избегать резких колебаний веса, придерживаться здорового питания, ухаживать за кожей.

Коллагеновые порошки, по мнению врача, эффекта не дают, а вот ретиноиды действительно работают — они стимулируют выработку коллагена и уменьшают морщины. В клинике могут помочь лёгкий микронидлинг без сильного нагрева, а также процедуры с использованием собственной плазмы (PRF и PRP), которые укрепляют ткани.

Во второй пик — ближе к 40 — часто проявляется обвисание кожи у линии челюсти и более выраженные носогубные складки. Кремы тут бессильны, и косметологи подключают точечные филлеры, ультразвук для подтяжки и процедуры, стимулирующие выработку собственного коллагена.

В районе 44 лет изменения становятся заметнее: кожа теряет плотность, веки нависают, губы истончаются, под глазами усиливаются мешки. Идрисс советует усилить уход: подключить регулярный микронидлинг с радиочастотой, полинуклеотиды для увлажнения и, при необходимости, ботокс или лёгкие филлеры.

К шестидесяти кожа меняется так, что небольших вмешательств может быть недостаточно. Иногда требуется хирургия — например, удаление лишней кожи на шее. Но, как говорит Идрисс, важно понимать, что на этом этапе чудес ждать не стоит, и любые процедуры должны быть реалистичными по результату.

Старение невозможно остановить, но можно прожить его максимально комфортно и с сохранением уверенности в себе. Главное — наблюдать за своим состоянием и работать с теми изменениями, которые беспокоят в первую очередь.