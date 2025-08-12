Восемь автозагаров для тех, кто проводит лето в городе

Загорелая кожа — признак счастливого человека, который не проводит лето за офисным компьютером. Во всяком случае, именно так считает большинство. А мы собрали 8 средств, создающих бронзовый загар и без отдыха на морском побережье.

Молочко с эффектом загара для лица и тела Lait Fondant Auto-Bronzant, Clarins

Молочко можно наносить на лицо и тело и не бояться, что оно «ляжет» пятнами или забьёт поры. Благодаря формуле бронзовый эффект сохранится надолго, а кожа получит дополнительное увлажнение. Важно: средство не заменит солнцезащиту, поэтому в период активного солнца не забывайте про SPF.

Термальный спрей-автобронзант, Uriage

Подойдёт чувствительной коже, склонной к реакциям или аллергии. Формат — спрей с мелкодисперсным распылителем, который наносит средство тонким слоем и не оставляет капель. У него нет яркой отдушки, поэтому после можно спокойно наносить любимый парфюм и не бояться конфликта ароматов.

CC-крем для тела, Erborian

Иногда загар нужен буквально на вечер — для красивых снимков или важного мероприятия. На помощь приходит тонирующий крем: внутри есть микрокапсулы пигмента, которые придают лёгкий золотистый оттенок. Крем обладает и другими полезными функциями: блюрит покраснения, сглаживает синяки и визуально выравнивает текстуру.

Рукавица для автозагара Premium Self-Tanning Mitt, Cocosolis

Главное правило клуба любителей автозагара — отшелушивание перед процедурой. Второе и не менее важное правило — использование качественной рукавицы для нанесения любимого средства. Равномерно размазать мусс или крем по телу ладонью почти невозможно, а вот рукавичка сделает так, что на коже не останется пятен или разводов.

Спрей-автозагар Ambre Solaire, Garnier

Удобный формат для тех, кто не любит процесс натирания кремами и лосьонами. Или просто не может дотянуться до спины, чтобы нанести средство равномерно. Спрей надо распылить на сухую кожу после пилинга и подождать около часа — тогда результат начнёт проявляться.

Молочко-усилитель загара Africa, By Kaori

Если вы всё-таки смогли похвастаться отпуском на море и теперь хотите сохранить загар хотя бы до сентября, посмотрите в сторону этого молочка. Оно сделает оттенок ярче и подсветит благодаря маслу кокоса в составе. Отдельно надо выделить аромат — это ноты кожи и кардамона, бергамота и тмина вперемешку с древесным аккордом.

Лосьон-автозагар постепенного действия Sense Of Summer, Zeitun

Подойдёт тем, кто хочет иметь максимальный контроль над интенсивностью загара. Мягкий бронзовый оттенок проявится на коже уже через 6–8 часов после первого нанесения. Если нужен более заметный результат, то достаточно повторить процедуру ещё пару раз в течение двух-трёх дней. Из приятных бонусов — тёплый восточный аромат жасмина, франжипани и мускуса.

Бронзирующие капли Extra Bronze, Sun Look

Быстро и просто: добавляете пару капель средства в свой крем после тщательного очищения лица, распределяете смесь на коже, а утром просыпаетесь загорелой. Для более яркого бронзового оттенка добавляйте чуть больше капель, для лёгкого золотистого — меньше. Обязательно помойте руки после использования, иначе есть риск получить загорелые ладони.