Стилисты перечислили самые модные вещи осени 2025 года

Названы самые модные вещи осени 2025 года

Редакторы Elle назвали самые модные вещи осени 2025 года. Материал на эту тему опубликован на сайте издания.

В первую очередь читателей призвали обратить внимание на яркие цвета, в том числе оранжевый, фиолетовый, желтый, синий и другие оттенки, которые вытеснят монохром и пастель. Кроме того, актуальными останутся оверсайз-свитера и кардиганы различного кроя, а также кожаные вещи, особенно в дерзком байкерском и рокерском стилях.

К тому же популярность обретут предметы гардероба структурного кроя и верхняя одежда из искусственного меха.

«Особенно дубленки и длинные шубы», — подытожили обозреватели.

Ранее в августе популярному в 2010-х модному тренду предрекли возвращение.