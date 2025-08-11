Стилисты перечислили самые модные вещи осени 2025 года

Редакторы Elle назвали самые модные вещи осени 2025 года. Материал на эту тему опубликован на сайте издания.

© Lenta.ru

В первую очередь читателей призвали обратить внимание на яркие цвета, в том числе оранжевый, фиолетовый, желтый, синий и другие оттенки, которые вытеснят монохром и пастель. Кроме того, актуальными останутся оверсайз-свитера и кардиганы различного кроя, а также кожаные вещи, особенно в дерзком байкерском и рокерском стилях.

К тому же популярность обретут предметы гардероба структурного кроя и верхняя одежда из искусственного меха.

«Особенно дубленки и длинные шубы», — подытожили обозреватели.

Ранее в августе популярному в 2010-х модному тренду предрекли возвращение.