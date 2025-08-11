Как скорректировать овал лица без операций: хитрости стилиста

В стремлении улучшить свой внешний вид нет ничего необычного: практически все хотят выглядеть ярко и привлекательно.

Существуют разные способы добиться желаемых результатов. Кто-то предпочитает более радикальные меры, но для начала можно просто обратиться к стилисту. Не исключено, что новая прическа, выполненная руками хорошего мастера, превзойдет все ожидания. О щадящих методах коррекции лица с помощью стрижки в беседе с WomanHit рассказала Галина Тоторина — стилист, мастер по коротким стрижкам и преображениям, создатель быстрой техники укладки «Руки и фен».

Новая прическа — простой путь к красоте

Удачная стрижка — это не только интересный образ, но и отличный способ подчеркнуть достоинства, смягчить недостатки, скрыть возрастные изменения. Для начала стоит определиться, какой эффект вы планируете получить.

Мягкие круглые формы, легкие локоны и завитки, модная челка помогут полностью преобразить внешность и добавят вам шарма. Если вы настроены на эксперименты, хотите выглядеть дерзко, выбирайте небрежные укладки и стрижки с выбритыми висками. Для строгого делового стиля подойдут прически с плотными линиями — классическое каре и прямые волосы одной длины.

Стрижки с учетом природных особенностей

После такой подготовки можно приступать к главному. Подойдите к зеркалу и посмотрите на свое лицо. Важно понять, какой оно формы и какие особенности вы хотите подчеркнуть. Это очень ответственная процедура, от которой зависят ваши дальнейшие действия. Подбирать образ нужно с учетом этих данных, поскольку для каждой формы необходима своя стратегия.

Прямоугольник: добавляем мягкости

Прямоугольным лицам обычно не хватает мягкости — у них достаточно жесткая геометрия. Такая форма требует легких, воздушных линий. Хорошо, если челка будет длинной — это сгладит углы. Слишком четкие линии, густая ровная челка дадут другой эффект — лицо будет выглядеть квадратным.

Ваш идеальный вариант — стрижка боб бевел, которая хорошо смотрится как на плотных, так и на тонких прядях. Можно сделать короткую прическу с открытой или чуть прикрытой шеей, с приподнятой или уложенной на лицо челкой. Такие варианты помогут добиться легкости, придадут образу оригинальности.

Квадрат: вытягиваем и удлиняем

Для квадратной формы есть свои рекомендации — при выборе прически важно обратить внимание на ширину лица. Стилисты советуют создать объем около ушей, чтобы он увеличивался кверху.

Можно остановиться на каре, но нужно заправлять волосы за ухо с одной стороны. Такая асимметрия придаст лицу милую треугольную форму. Небольшая челка с рваными краями обеспечит эффект вытягивания квадрата, немного удлинит лицо.

Круг: придаем шика и дерзости

Круглые лица требуют причесок с объемом сверху, пряди у лица должны оставаться прямыми — это важно учитывать при укладке. В противном случае в образе будет слишком много округлостей.

Если вы предпочитаете каре, то оно должно быть на 5 сантиметров длиннее линии челюсти. Вам пойдет и короткая стрижка в форме прямоугольника или треугольника. Первый вариант освежит и придаст дерзости, второй позволит смягчить черты.

Треугольник: следим за густотой

Треугольная форма не так капризна, как остальные, для нее подходят любые стрижки с челкой, но надо избегать слишком плотного края. Можно подстричься под каре, выбрав удлиненный вариант с объемом как в верхней, так и в нижней части. Самый главный параметр для таких лиц — густота прядей.

Прически с омолаживающим эффектом

Правильная стрижка может не только подчеркнуть природную красоту, но и омолодить. Известно, что с возрастом ткани словно опускаются вниз, углы и линии лица теряют четкость, становятся размытыми. Это естественный процесс, которым вполне можно управлять.

Хорошая альтернатива пластике — удачная стрижка с эффектом лифтинга. Обратитесь к стилисту, который подскажет, как придать образу свежести, убрать нежелательные изменения и сбросить несколько лет.

Если у вас возникло желание откорректировать внешность, но вы не готовы к серьезным вмешательствам, стоит начать с визита в салон красоты. Возможно, смена прически — это то, что вам сейчас нужно. Опытный мастер поделится с вами секретами и поможет найти свой лучший образ!