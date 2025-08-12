Невестка Виктории Бекхэм выложила фото топлес перед второй свадьбой

Невестка дизайнера Виктории Бекхэм, модель Никола Пельтц-Бекхэм, снялась топлес перед второй свадьбой. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

30-летняя Никола Пельтц-Бекхэм показала, как проходила подготовка ко второй церемонии с Бруклином Бекхэмом. На одном из фото модель стояла в телесных трусах и диадеме. Манекенщица не стала надевать бюстгальтер. Девушку прикрыла ее 70-летняя мать Клаудия.

В августе Никола Пельтц-Бекхэм и Бруклин Бекхэм сыграли свадьбу во второй раз. На торжестве присутствовали близкие модели. При этом известно, что семья Бекхэма не была приглашена на мероприятие. По информации журналистов, в тот момент Виктория и Дэвид находились с младшими детьми на отдыхе в Европе. При этом сами звезды никак не комментировали слухи.

Невеста шла к алтарю в свадебном платье своей матери 1985 года. Отец Николы Пельтц-Бекхэм Нельсон вел церемонию.

В марте возникли слухи о новом конфликте в семье Виктории и Дэвида Бекхэма. Началось с того, что их сын Бруклин и его жена Никола Пельтц-Бекхэм пропустили показ бренда Виктории. Кроме того, пара не поздравила дизайнера с Днем матери. Позже инсайдер издания TMZ сообщил, что Никола считает родителей своего мужа «токсичными». Девушке якобы не нравится, как Виктория и Дэвид Бекхэм общаются с сыном. Позже дизайнер попыталась публично помириться с наследником.

Никола Пельтц вышла замуж за Бруклина Бекхэма в апреле 2022 года. По данным журналистов, организация свадьбы спровоцировала вражду между девушкой и Викторией Бекхэм. Модель предпочла пойти к алтарю в платье Valentino Couture, а не бренда Бекхэм.