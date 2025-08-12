Бьянка Цензори снялась в прозрачном шаре

Модель Бьянка Цензори показала фигуру в боди с глубоким декольте. Она разместила кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

30-летняя Бьянка Цензори была запечатлена в серебристом боди, которое дополнила туфлями на каблуках в тон. Модель позировала с распущенными волосами и макияжем в прозрачном шаре.

© Газета.Ru

Интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на съемку.

«Этот пузырь символизирует Канье? Пузырь выглядит как ограничение», «Вы прекрасная женщина, и вы можете добиться большего», «Боже мой, пожалуйста, прекрати, ты смешна», — писали поклонники в комментариях.

Знаменитости поженились в 2022 году, но после торжественной церемонии вручения «Грэмми-2025» начали появляться слухи о расставании пары. По данным издания Page Six, влюбленные завершили отношения еще в феврале 2025 года.

16 марта сообщалось, что Канье Уэст вышел на публику с двойником Бьянки Цензори. Рэпера засняли вместе с девушкой, которая внешне напоминала его супругу, когда они шли в Лос-Анджелесе. В апреле Бьянка Цензори снялась с Канье Уэстом после слухов о разводе.