Осень на пороге: пять бьюти-шагов для идеальной кожи в сентябре

Лето постепенно сдает позиции, как бы нам ни хотелось, чтобы оно длилось вечно, а вместе с ним меняются и потребности кожи. Переход от теплого к прохладному сезону — это не просто смена гардероба, но и, разумеется, время перестройки бьюти-ухода. Солнце, морская вода, кондиционеры и перепады температур неизбежно оставляют свой след — обезвоженность, пигментация, шелушения. Чтобы встретить осень без стресса для кожи, стоит уже сейчас подумать о косметике, которая поможет адаптироваться к новому сезону. Причем у молодой и зрелой кожи запросы будут разные — косметолог Лиана Давыдова рассказала, как адекватно на них реагировать.

Питательные кремы

Для молодой кожи осенью важно восполнить уровень влаги, который быстро теряется на ветру и в отапливаемых помещениях. Здесь подойдут кремы с гиалуроновой кислотой, пантенолом и экстрактами растений.

«Зрелой коже нужны более насыщенные текстуры с маслами (ши, жожоба, авокадо) и пептидами для восстановления липидного барьера. Уже сейчас стоит искать формулы с более плотной консистенцией, чем летние гели или флюиды», — объясняет эксперт.

Средства с антиоксидантами

После активного солнца кожа нуждается в защите от окислительного стресса, который ускоряет старение. Для молодой кожи подойдут легкие сыворотки с витамином С или ниацинамидом. Зрелая кожа оценит комплексные формулы с коэнзимом Q10, ресвератролом и экстрактом зеленого чая. Антиоксиданты не только предотвращают пигментацию, но и помогают выровнять тон кожи.

Уход за губами

С началом холодов губы первыми реагируют на сухой воздух — появляются трещинки и шелушение. Молодым достаточно увлажняющих бальзамов с алоэ или медом, а зрелым — средств с маслами и антиоксидантами для восстановления нежной кожи. Стоит обратить внимание на бальзамы с SPF — солнце в сентябре все еще активно. Привычка ухаживать за губами заранее избавит от необходимости лечить их позже.

Мягкие пилинги

Лето оставляет на коже слой ороговевших клеток, который мешает кремам и сывороткам работать эффективно.

«Молодой коже подойдут пилинги с мягкими АНА-кислотами (молочной, миндальной), а зрелой — энзимные формулы или более комплексные кислотные коктейли с контролируемой концентрацией. Пилинг не только обновляет кожу, но и делает ее визуально более свежей и сияющей», — подчеркивает врач.

Маски глубокого увлажнения

Для молодой кожи полезны тканевые и гелевые маски с гиалуроновой кислотой, экстрактом огурца или алоэ. Зрелой коже нужны кремовые маски с маслами, аминокислотами и коллагеном, которые будут работать глубже. Осень — время для более интенсивного ухода, и начинать постепенно переходить на него стоит уже в августе.