Деловой взгляд: тренды очков, которые сделают ваш образ умным и стильным

Медицинские очки уже давно перестали быть исключительно средством коррекции зрения — теперь они полноценный модный аксессуар, который может задать тон всему образу. Осенью 2025 тенденции становятся более выразительными: дизайнеры играют с формой, цветом и деталями, а стилисты советуют подбирать оправу под характер и настроение. В офисном гардеробе очки могут стать тем самым штрихом, который делает образ собранным, интеллектуальным и современным. Главное — выбрать тренд, который будет гармонировать и с лицом, и с деловым стилем. Стилист Маша Ведерникова рассказала, на какие оправы стоит обратить пристальное внимание.

Геометрия и четкие линии

Модели с квадратными и прямоугольными формами оправы создают ощущение строгости и интеллектуальной харизмы. Такие очки хорошо сочетаются с классическими жакетами, строгими рубашками и офисными платьями-футлярами.

«Особенно эффектно они смотрятся в металле или в комбинированных вариантах — металл плюс ацетат. Для офисного образа это идеальный вариант подчеркнуть деловую уверенность», — говорит стилист.

Прозрачная оправа

Очки с прозрачной или полупрозрачной оправой остаются в моде и этой осенью. Они создают легкость и свежесть в образе, не перегружая лицо, что особенно актуально для офиса. Такой вариант хорошо сочетается как с классическими, так и с креативными офисными луками. Прозрачная оправа делает взгляд более открытым и дружелюбным.

Ретро в духе 70-х

Крупные круглые или слегка овальные оправы с тонким металлическим контуром возвращают нас к эстетике 70-х. Этот тренд отлично подойдет тем, кто хочет добавить в офисный образ нотку индивидуальности и харизмы.

«Очки в таком стиле гармонично смотрятся с блузами с бантом, жилетами и широкими брюками. Они придают образу легкий ностальгический флер, оставаясь при этом современными», — объясняет эксперт.

Акцент на дужки

Декоративные элементы, необычные формы или яркие цвета дужек стали одной из заметных тенденций сезона. Даже в строгом дресс-коде можно позволить себе небольшую дизайнерскую «вольность» именно в этой детали. Такой акцент позволяет сделать образ более запоминающимся, не нарушая общей сдержанности. Главное — чтобы цвет дужек перекликался с другими элементами гардероба.

Цветные линзы в деловой гамме

Легкий оттенок линз — например, дымчато-серый, спокойный желтый, бежевый или нежно-розовый — может стать интересным дополнением к офисному образу. Это не только модно, но и полезно: некоторые линзы фильтруют голубой свет от экранов, снижая нагрузку на глаза. Важно выбирать спокойные, «офисные» оттенки, которые не будут отвлекать внимание. Такой аксессуар добавит мягкости и стиля в повседневный лук.