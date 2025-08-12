Визажист дал совет, как скорректировать черты лица с помощью контуринга

Контуринг поможет визуально скорректировать черты лица, подчеркнуть достоинства и скрыть мелкие недостатки. Об этом kp.ru рассказала профессиональный бровист и визажист Анастасия Погребная.

© Газета.Ru

«Контуринг — это обязательная часть любого вида макияжа. Он придает лицу объем благодаря свето-теневому рисунку, ведь тональная основа делает лицо «плоским» и скрывает естественные тени», — объяснила специалист.

Она уточнила, что зоны затемнения и высветления будут отличаться в зависимости от формы лица. Так, круглое лицо можно вытянуть, если затемнить бока лица, квадратное — смягчить затемнением углов. Треугольному лицу визажист посоветовала убрать излишнюю ширину лба, трапециевидному — ширину нижней части. Овальное лицо можно просто подчеркнуть естественной тенью.

Визажист Дана Лекус до этого говорила, что база под макияж поможет сделать его стойким и незаметным. Она посоветовала наносить средство на чистую и увлажненную кожу с помощью пальцев или кисти. Базу с легким сиянием или цветом можно нанести без тонального крема, чтобы освежить лицо и придать коже естественный блеск, отметила Лекус. При этом заменять ее обычным кремом не стоит, потому что крем не даст стойкости, заключила она.