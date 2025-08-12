Российская певица и телезвезда Ольга Бузова оценила свою внешность словами «такая же, как в 25». Интервью с ней публикует «Леди Mail».

© РИА Новости

39-летняя знаменитость ответила на вопрос о том, какие чувства она испытывает по поводу скорого 40-летия. Она заявила, что не обращает внимания на данный факт.

«Вы видите — я не выгляжу на свой возраст, я такая же, как в 25 лет, и, главное, чувствую себя на столько же», — отметила артистка.

В то же время исполнительница высказалась о том, как поддерживает себя в форме. Она занимается с тренером и старается придерживаться правильного питания.

«Вареная грудка с рисом, салаты и подобное — мой рацион. Конечно, как и все, я даю себе отдых и где-то немного что-то подъедаю, но это нормально. Нужно радовать себя», — указала звезда.

В июне Ольга Бузова показала лицо без макияжа.