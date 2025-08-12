Balenciaga выпустила мужскую сумку в виде мятого пакета за 79 тысяч рублей

Французский модный дом Balenciaga вновь выпустил необычный аксессуар за десятки тысяч рублей. Соответствующая продукция появилась на официальном сайте бренда.

Balenciaga выпустила мятый пакет за 79 тысяч рублей
Компания презентовала мужскую сумку-тоут Marche Packable синего оттенка. Отмечается, что выполненное в виде мятого пакета изделие изготовлено из сверхпрочного материала Dyneema.

Известно, что в настоящее время доступен предварительный заказ данного аксессуара. При этом его стоимость составляет 995 долларов (примерно 79 тысяч рублей).

В июне Balenciaga также выпустила мини-юбку в виде мужских трусов.