Назван новый тренд платьев этой осени

Редакторы журнала Vogue назвали самые модные платья на осень 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

© Lenta.ru

Так, среди самых популярных окажутся черные платья в готическом стиле. Отмечается, что они могут быть выполнены с использованием различных материалов, в том числе кружева, кожи и бархата.

Актуальными будут платья с коротким подолом спереди и длинным сзади. Известно, что подобные предметы гардероба были трендом в начале 2010-х годов. Кроме того, в список вошли укороченные трикотажные платья, изделия в горох и платья-комбинации в стиле бохо-шик. Также модными станут наряды с подчеркивающими шею деталями, например бантами, гофрированными воротниками, оборками и вышивкой.

Ранее сообщалось, что пять популярных в 1970-х годах фасонов обуви вернутся в моду осенью 2025 года.