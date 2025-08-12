15 гелей для душа на любой запрос

Натереться скрабом, подышать тёплым паром, нанести маску и выскочить из ванной в мягком халате. Звучит как идеальный вечер? Тогда эта подборка для вас — вот 15 гелей для душа, которые сделают банные процедуры ещё приятнее.

Гель для душа с белым трюфелем, d’Alba

В центре формулы — экстракт итальянского белого трюфеля, который уважают за его антивозрастные свойства. Он богат антиоксидантами, флавоноидами и аминокислотами, отвечающими за плотность и упругость кожи. Трюфель дополнили церамидами и пантенолом, чтобы усилить питательный эффект.

Гель для душа с ветивером и лавандой, Ligne St Barth

Французская Ривьера во флакончике. Гель окутывает мягкой пенкой с ароматом ветивера и лаванды, помогая расслабиться после тяжёлого рабочего дня. С ним можно принимать ванну — просто добавьте немного прямо в тёплую воду и наслаждайтесь. После такого крепкий сон не заставит себя ждать.

Гель для душа Refresh, Weleda

Гель-крем подойдёт тем, кто любит ощущение максимальной чистоты и избегает жёстких составов. В формуле нет силиконов и парабенов, вместо них — натуральные растительные масла с освежающим цитрусовым ароматом, который усиливается от пара в душе. Такой точно поможет проснуться даже самым серым утром.

Гель для душа «Базилик и ветивер», hi, dear

Гель со стойким ароматом, который может заменить лёгкий дневной парфюм. В композиции подружились травы и спелый инжир, экзотическая питахайя и терпкий базилик. Композиция напоминает про долгое летнее утро, когда окна распахнуты настежь, а вам не нужно никуда торопиться.

Тонизирующий гель для душа «Ромашка, бергамот и розовые лепестки», Grown Alchemist

Деликатное средство с экстрактом ромашки: в её цветках содержится бисаболол, который устраняет раздражения и успокаивает кожу. Масло розы питает и возвращает упругость. За ароматерапию отвечает экстракт бергамота с ненавязчивым и расслабляющим запахом.

Парфюмированный гель для душа, Confume

Уже предвкушаете осень и хотите поскорее погрузиться в атмосферу долгих чаепитий у потрескивающего камина? Ловите вариант, который поможет настроиться на нужное настроение, — гель для душа с тёплым древесно-амбровым ароматом. Бонусом он оставляет кожу мягкой и увлажнённой благодаря церамидам и пантенолу в составе.

Липидовосполняющее смягчающее масло для ванны и душа Lipikar AP+, La Roche-Posay

Нежную кожу легко пересушить слишком жёсткой водой — и тогда обычный крем для тела не спасёт. Чтобы избежать шелушений, стоит попробовать масло для душа. У него удобный формат с помпой и едва уловимый аромат белых цветов в сочетании со свежим апельсином.

Гель для душа Take It Easy, Grower Cosmetics

Свежесть и бодрость, сотканные из нот бергамота, жасмина и сочного розмарина. Помимо аромата гель может похвастаться питательным составом: в нём есть экстракт семян конопли, смягчающий бетаин и успокаивающий пантенол.

Гель для душа Cornflower, L’Erbolario

Ароматическая композиция собрана из нот василька и свежей розы, а в шлейфе звучат чёрная смородина и мандарин. Такой гель для душа напомнит о цветущем саду у бабушки в деревне.

Водорослевый гель-уход для душа, Ilona Lunden

Мягкие ПАВы бережно очищают кожу, концентрат из водорослей помогает бороться с отёчностью. Прибавьте к этому бетаин и мочевину, которые защищают от сухости и ощущения стянутой кожи после душа.

Гель для душа Psychotrope, Eden

Гель окутывает сложной ароматной композицией. В ней смешались пачули и ваниль, тубероза и лилии, а ещё горький апельсин и розовые ягоды. После ванной можно не наносить парфюм — лёгкий шлейф будет сопровождать до самого отхода ко сну.

Нежное гель-масло для душа, Don’t Touch My Skin

Страшно, что маслянистый продукт может вызвать воспаления на теле? Попробуйте этот вариант: в составе есть масло виноградной косточки, которое отличается некомедогенностью. Гель-масло смывается без усилий, не оставляет плёнки на коже и хорошо увлажняет за счёт глицерина в составе.

Гель для душа 5Lacto, Contently

Мягкий гель для душа с комплексом АНА-кислот — они отшелушивают кожу и помогают избавиться от неприятностей вроде вросших волосков или воспалений. Ещё в формуле есть комплекс компонентов, направленный на повышение эластичности кожи и оказывающий противовоспалительное действие. Ведь телу нужно не меньше заботы, чем лицу.

Мусс для душа «Гуава», LP Care

С этим муссом обычная душевая лейка превращается в тропический душ, который окутывает фруктовым ароматом и дарит то самое ощущение «райского наслаждения» — как в рекламе из нулевых. Муссовая текстура делает расход средства экономичным, поэтому хватит его надолго.

Очищающее масло для душа «Ритуал восстановления», Zeitun

Масло для ароматных ритуалов и максимального восстановления как на телесном, так и на ментальном уровне. Оно обеспечивает кожу питанием и увлажнением и не создаёт ощущения липкости. В качестве приятного дополнения — ванильно-амбровый шлейф, из-за которого кажется, что вы посетили хамам.