64-летняя Джулианна Мур поделилась фото без макияжа и фильтров

Джулианна Мур не стесняется своей внешности, которая к 64 годам, конечно же, претерпела возрастные изменения. Оскароносная звезда показала, как ее лицо выглядит без тени косметики и фильтров, и сразила фанатов наповал — как смелостью, так и своей моложавостью.

© WomanHit.ru - МК

Мур сфотографировалась после купания в реке, представ в черном купальнике. Джуллиана улыбнулась в камеру, не стесняясь морщин под глазами. На снимке видно, что лицо и тело актрисы усыпаны веснушками, которых стесняются многие селебрити, но Мур явно не входит в их число.

© Соцсети

Фолловеры засыпали Джулианну словами восхищения. В комментариях отметились фанаты из разных стран, в том числе из России.