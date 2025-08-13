Полуголый образ популярный блогерши смутил подписчиков

Французская блогерша и модель Мэри (фамилия не называется), более известная по никнейму @marie.bombshell, показала полуголый образ для пляжной вечеринки и смутила пользователей соцсетей. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

Популярная инфлюэсерша, чей блог насчитывает 191 тысячу подписчиков, предстала на размещенных кадрах в черном комбинезоне с вырезами, обнажающими ее правую ногу и ягодицу. Кроме того, она подобрала к своему наряду босоножки на шпильках, жемчужное ожерелье и клатч.

© Соцсети

Поклонники, в свою очередь, оказались недовольны внешним видом автора ролика.

«Какой смешной наряд», «Пожалуйста, перестаньте это нормализовывать», «Разве в женщине не должна оставаться загадка? Так грустно за вас», «Тебе не нужен этот безвкусный наряд, чтобы привлечь внимание», «Этот наряд подходит только стриптизершам», «У дизайнера закончилась ткань», — высказывались они в комментариях.

