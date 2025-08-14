Лучшая подруга Ирины Шейк удивила смелым снимком

Бывший «ангел» Victoria's Secret, новозеландская и британская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл в откровенном виде снялась для журнала Women's Magazine. Соответствующая публикация появилась на странице фотографа Петроса Куиуриса в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

Лучшую подругу российской манекенщицы Ирины Шейк запечатлели на красном фоне в бежевых брюках с массивным меховым ремнем. При этом она позировала с голой грудью, которую прикрыла висящими на шее туфлями.

Кроме того, 35-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном нижнем белье. Комплект состоял из обнажающего бюст узкого топа и микротрусов.

© Lenta.ru

Ранее в августе Ирина Шейк снялась в откровенном образе для нового календаря Pirelli.