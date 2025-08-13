Светлана Бондарчук снялась в полупрозрачном мини-платье

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук снялась в откровенном виде на отдыхе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя телезвезда продемонстрировала на камеру фигуру в облегающем платье длины мини, сквозь полупрозрачную ткань которого просвечивали обнаженная грудь и трусы. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие оформлено цветочным принтом.

Поклонники, в свою очередь, оценили фотосессию знаменитости в комментариях под публикацией.