Психолог расшифровал скрытый смысл Бондарчук в откровенном платье

Прозрачное мини-платье Светланы Бондарчук — это уже не про эстетику, это манифест: «Я все еще в игре», сообщил СМИ2 клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский.

© ГлагоL

Телеведущая и бизнесвумен Светлана Бондарчук ранее опубликовала в соцсетях новые фотографии, показав свою фигуру в облегающем прозрачном мини-платье с цветочным принтом. Бондарчук дополнила «дачный» образ распущенными волосами и минимумом макияжа, лишь слегка подчеркнув глаза тушью, а губы — легким блеском.

Самбурский отметил, что образ для фото был выбран максимально удачно. Обычно так выглядят старлетки из Голливуда, но в кадре — 56-летняя Светлана Бондарчук.

«У нее все на месте, и назвать ее "женщина" язык не повернется. Фигура — топ, макияж "только губы и ресницы", волосы — свободным каскадом — все самое привлекательное (и не пошлое) сразу. Но самое главное тут поза: Светлана буквально кричит своим видом: "Я могу"», — отметил психолог.

По его словам, с психологической точки зрения, образ Бондарчук — уже не просто про эстетику. После 50 лет возраст оставляет свои следы, тело «устает», от врача уже слышатся фразы: «Возрастные изменения». Но нет таких людей, кто не хотел бы придумать способ возраст перехитрить.

Признаваться себе и тем более миру в возрастных слабостях страшно. Особенно если ты личность известная. А для телеведущей внешность — это бОльшая часть профессии.

«Тогда включается реактивная формация — защита, когда мы делаем ровно наоборот: чем сильнее боимся увядания, тем громче транслируем молодость. И мини-платье, прозрачное насквозь, становится манифестом: "Я все еще в игре". 0% осуждения, 100% понимания», — резюмировал психолог.

