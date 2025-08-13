Косметолог оценила эффективность косметики с частицами золота

Косметолог-эстетист Фатима Жумабаева ответила на вопрос, действительно ли частицы золота в косметике способствуют омоложению или же это просто очередной маркетинговый ход. Эффективность такой косметики она оценила в разговоре с «Лентой.ру».

Жумабаева заявила, что кремы и сыворотки с добавлением золота обеспечивают противовоспалительный эффект и борьбу с пигментацией, делают кожу сияющей, а также ускоряют процесс клеточного обновления и тем самым обеспечивают антивозрастной эффект.

«Важнейшее свойство косметики с золотом — в том, что она усиливает воздействие гиалуроновой кислоты, которая обычно тоже входит в состав большинства средств. Также она активно стимулирует выработку коллагена и эластина, поэтому полностью выполняет свою задачу по омоложению», — уточнила она.

Однако, по словам косметолога, такое воздействие достигается только при условии мельчайших частиц золота, которые смогут проникнуть в глубинные слои кожи, а не остаться в верхних — дерме или эпидермисе.

