Ученый назвал пять причин обвисания груди

Отказ от ношения классического бюстгальтера не приводит к обвисанию груди, тогда как курение, лишний вес, возраст, активные физические нагрузки и многоплодная беременность могут спровоцировать птоз бюста. Об этом изданию The Conversation рассказала Аманда Мейер, старший преподаватель анатомии и патологии Колледжа медицины и стоматологии Университета Джеймса Кука.

«Гравитация действует на всех, а значит, с возрастом грудь будет обвисать из-за растяжения кожи и связок. Но на объемный бюст сильнее влияют гравитационные силы», — пояснила Мейер.

По словам эксперта, птоз может быть следствием многоплодной беременности, когда в организме женщины развиваются два или более эмбриона.

«Некоторые другие факторы также могут усиливать этот эффект. В их числе возраст, высокий индекс массы тела и курение. Даже уменьшенная хирургическим путем грудь сильнее обвисает при воздействии никотина. При этом грудное вскармливание само по себе не приводит к обвисанию груди», — отметила эксперт.

Доктор Мейер выделила спортивные нагрузки как отдельный фактор риска. Она отметила, что отказ от спортивного бюстгальтера во время физической активности может привести к повреждениям из-за растяжения кожи и разрыва коллагеновых волокон, которые поддерживают структуру груди.