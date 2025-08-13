«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова высказалась об особенности своей кожи фразой «не могла на себя смотреть». Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

29-летняя манекенщица решила обсудить с подписчиками тему высыпаний на лице во взрослом возрасте. Так, она заявила, что у нее на лице периодические появлялись закрытые комедоны. При этом на фото данные несовершенства не были заметны, но в жизни доставляли неудобства и расстраивали знаменитость.

«Я не знала, когда это кончится. Макияж плохо ложился, при определенном свете вообще не могла на себя смотреть», — отметила автор поста.

По словам Решетовой, в ее случае причиной появления комедонов стала нарушенная микрофлора. Она пояснила, что теперь постоянно вынуждена следить за питанием, например избегать чрезмерного количества простых углеводов и красного вина.

Ранее в августе Анастасия Решетова также высказалась о комплексах из-за внешности словами «хотела полностью скрыть лицо».