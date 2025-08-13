«Ты больна». Внешность Джулианны Мур взбудоражила ее фанатов

Американская актриса и писательница Джулианна Мур опубликовала селфи без макияжа и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

64-летняя звезда «Май декабрь» запечатлела себя на камеру в черном бюстгальтере от купальника и с мокрыми волосами. Также знаменитость продемонстрировала на камеру лицо без декоративной косметики.

Поклонники разделились во мнениях по поводу естественной внешности Мур. Кроме того, они обсудили ее торчащие ключицы и ребра. «Мне кажется, ты больна», «Все звезды Голливуда сейчас на "Оземпике"? Это вам не нужно», «Боже, тебе нужно есть побольше, чтобы твои руки не были такими худыми», «Самая красивая и настоящая», «Что с тобой случилось?», «Как страшно выглядишь. Я думала, что снимаешься для нового фильма ужасов», «Думаю, с ее здоровьем все в порядке», — комментировали юзеры.

В декабре прошлого года сообщалось, что Джулианна Мур снялась в откровенном наряде для модного журнала Elle.