Стилист рассказал, как мамам составить модный образ на 1 сентября

На линейку 1 сентября мамы могут надеть объемный жакет вместе с платьем-футляром или легкое платье из шифона с кожаным жакетом. Об этом «Газете.Ru» рассказала редактор отдела моды Lamoda Яна Еркович.

© unsplash

«На школьных линейках важно найти баланс между комфортом, стилем и уместностью. Вдохновиться можно образами дизайнеров Виктории Бекхэм или Миуччи Прады, которые сочетают лаконичные силуэты с эффектными деталями — например, набрасывают объемный жакет поверх платья-футляра или носят легкое платье из шифона с кожаным жакетом. Такие комбинации фактур всегда выглядят нескучно», — заявила эксперт.

Стилист также рекомендовала миксовать твид и шелк, мягкий кашемир и плотный хлопок.

По словам Еркович, сочетание контрастов «верх — низ» тоже работает беспроигрышно. Стилист посоветовала выбрать облегающую водолазку и свободные брюки или воздушную блузу и капри. Она также рекомендовала присмотреться к платьям длины миди.

При выборе обуви Еркович посоветовала не впадать в крайности и отказаться от агрессивных шпилек и грубых ботинок. Вместо них стилист предложила балетки в духе Софии Роше, ботильоны на небольшом каблуке или стильные кроссовки, если хочется более расслабленного варианта.

Завершить образ, по мнению эксперта, помогут минималистичные и элегантные украшения: тонкая цепочка на шею, часы с кожаным ремешком или шелковый платок. Что касается сумок, то лучше выбрать небольшой багет или мягкую тоут-модель, которые добавят образу легкости и функциональности.

