Девушка показала необычный способ удалить волосы с лица

Пользовательница сети Дженна Парментье с никнеймом @username42227 показала необычный способ удалить волосы с лица и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка продемонстрировала, как избавляется от нежелательной растительности на подбородке с помощью бальзама для губ. Она открыла флакон косметического средства, поместила волос между футляром и крышкой, зафиксировала и вырвала его одним движением. При этом автор ролика указала, что данному методу ее научила мать, когда она во время отпуска забыла дома пинцет.

Зрители оценили видео в комментариях. «Твоя мама — гений! Спасибо, что поделилась этим советом», «Я благодарна за то, что ты изменила мою жизнь», «Подождите, что?! Отличный лайфхак! Спасибо», — заявили юзеры.

В июле дерматолог-косметолог Саманта Эллис из США назвала неожиданный способ предотвратить врастание волос после бритья.