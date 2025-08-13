«Какие стройные ножки». Алена Апина восхитила своих фанатов

Советская и российская эстрадная певица Алена Апина устроила откровенную фотосессию. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 60-летняя знаменитость снялась в белой длинной футболке, оформленной изображением красной машины и надписью. Поп-исполнительница позировала, отказавшись от штанов. Ее внешний вид дополнили легкая прическа, макияж с акцентом на розовую помаду и татуировка в виде рыбки Дори из мультфильма «В поисках Немо».

Поклонники восхитились моложавой внешностью артистки в комментариях под публикацией. «Замечательные фото», «Какие стройные ножки», «Как всегда ослепительна», «Божественная женщина», «Красивая фигура», — высказывались они.

В июле Алена Апина опубликовала снимки в купальнике без фотошопа.