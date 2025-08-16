Александр Рогов призвал носить топ с кружевом

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал лучший топ для многослойных образов. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Топ-комбинация или майка с кружевной отделкой — классный вариант для создания многослойного образа. Наденьте такой топ под свитер, жакет или ветровку, чтобы кружево небрежно выглядывало из-под верхнего слоя и комбинируйте с джинсами, широкими брюками или трениками», — написал Рогов.

До этого Александр Рогов посоветовал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.

