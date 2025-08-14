Рэпер Джастин Бибер опубликовал фото в мокрых трусах. Снимками он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

31-летний рэпер позировал с голым торсом, а также в белых мокрых трусах и черных ботинках. В кадре он улыбался и гулял по поляне. Поклонники не оценили кадр, написав в комментариях, что Бибер «медленно теряет разум».

11 июня Джастин Бибер заявил в Instagram об измене своей жены Хейли.

«Возможно, в другой жизни все сложилось бы так, как мы оба хотели. Я бы предпочел никогда ее не встречать. Несмотря на всю мою любовь к ней, теперь она принадлежит кому-то другому», — написал певец.

Однако спустя несколько минут удалил пост из соцсети, но внимательные подписчики успели все заскринить. Хейли Бибер пока никак не реагировала на новости о возможной измене. В конце июня издание Us Weekly со ссылкой на инсайдеров сообщило, что отношения между моделью и певцом были напряженными последний месяц. Источник рассказал, что Хейли Бибер беспокоится за мужа, поскольку «он уже давно не был в таком подавленном состоянии».