Ангел Victoria’s Secret поделилась честным селфи с пляжа

Алессандра Амбросио поделилась честным селфи с пляжа
Модель показала, как проводит каникулы. Алессандра Амбросио поделилась солнечными кадрами, сделанными во время отдыха. Этим летом ангел Victoria’s Secret отдыхает в Бразилии.
Амбросио опубликовала в личном блоге фотографию, для которой позировала в бикини. Манекенщица выбрала для дня на пляже классический белый купальник на завязках. Естественный образ Алессандры восхитил её поклонников.
© Соцсети
«Очень хорошенькая», «Утончённая и прекрасная», «Фигура моей мечты», «Красотка», «Идеальная», — написали пользователи Сети.