Певица Ханна поделилась образом в «голом» топе и мини-юбке

Певица Ханна в топе и мини-юбке из страз снялась на Миконосе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Ханна позировала в медных топе с глубоким декольте и мини-юбке из страз. Образ дополнили босоножки с камнями и стразами на шнурках, а также солнцезащитные очки. Волосы она распустила и сделала легкий вечерний макияж. В вечернем наряде она отправилась на вечеринку в Греции.

© Газета.Ru

В 2010 году Ханна участвовала в конкурсе Miss Kemer International, а Пашу отдыхал в Турции с друзьями. Продюсер решил познакомиться с «эффектной девушкой» и взять у нее номер телефон. Бизнесмен отмечал в интервью, что будущая жена поразила его своей красотой, поэтому он колебался, прежде чем подойти и заговорить с ней. По признанию звезды, она при первой встрече не увидела «глубины» в Пашу, но дала шанс на развитие отношений, и ни разу не пожалела об этом.

Пара поженилась в 2015 году. У супругов две дочери: помимо шестилетней Адрианы, они воспитывают двухлетнюю Камиллу.

Звезда называла мужа «включенным отцом», который осознанно пришел к родительству и несет равную с ней ответственность за детей. По словам Ханны, ей было легко решиться на второго ребенка, поскольку она ощущала мощную поддержку от супруга.