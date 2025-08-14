Кайли Дженнер удивила своим фото на фоне слухов о расставании с Тимоти Шаламе

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер опубликовала откровенный снимок. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя знаменитость позировала на одном размещенном кадре рядом с внедорожником. На ней серо-белый бюстгальтер без бретелей и облегающие штаны, которые она приспустила с бедер.

В описании под публикацией, набравшей 1,1 миллиона лайков, Дженнер уточнила, что данный комплект — новинка в ассортименте ее модного бренда Khy. По словам бизнесвумен, одежда изготовлена из хлопка и будет доступна к покупке 13 августа.

